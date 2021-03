'Coronapaspoort' EU alleen voor goedgekeurde vaccins

vrijdag 12 maart 2021 , 18:03

BRUSSEL (ANP) - Het vaccinatiebewijs waaraan de Europese Unie werkt, geldt alleen voor vaccins die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder EMA. Dat betekent dat mensen die zijn ingeënt met een Russisch of Chinees vaccin, zoals bijvoorbeeld in Hongarije gebeurt, er voorlopig geen krijgen.

Met het zogenoemde digitale groene certificaat op bijvoorbeeld hun mobiele telefoon kunnen EU-burgers straks weer naar andere EU-landen reizen, zo is de bedoeling. Nu moeten reizigers zich vaak laten testen of in quarantaine. Sommige landen houden de grens zelfs helemaal dicht.

Het certificaat moet straks bewijzen dat de drager niet het coronavirus binnenbrengt. Doordat hij of zij al hersteld is van een besmetting en daardoor immuun is, door een negatieve coronatest of door een inenting. Maar voor dat laatste is dan wel een vaccin nodig dat de zegen heeft van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zegt Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken).

