'Ook Nederland profiteert van oneerlijke vaccinverdeling'

vrijdag 12 maart 2021 , 15:46

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz vindt dat coronavaccins op oneerlijke wijze worden verdeeld over de Europese Unie. De doses worden niet zoals afgesproken op basis van inwonersaantal verdeeld over de lidstaten, zegt de regeringsleider. Hij noemt als voorbeeld dat Nederland beter is bedeeld dan Duitsland.

Kurz vermoedt dat discrete afspraken tussen farmaceuten en lidstaten een eerlijke vaccinverdeling in de weg staan. EU-landen kopen hun vaccins in principe niet rechtstreeks bij vaccinmakers. De Europese Unie heeft namens de landen deals met bedrijven gesloten over de aankoop van coronavaccins.

De Oostenrijker richt zijn pijlen op de zogeheten Steering Board, die gaat over de afspraken met vaccinmakers. Daar zou een soort "bazaar" zijn ontstaan waar extra deals met farmaceuten worden gesloten. Dat hoeft volgens Kurz niet illegaal te zijn, maar is volgens hem duidelijk ook niet wat EU-leiders voor ogen hadden.

De bondskanselier stelt dat sommige lidstaten veel te weinig vaccins ontvangen en anderen juist te veel. Nederland zou verhoudingsgewijs meer vaccins krijgen dan Duitsland en zelfs twee keer zoveel als Kroatië. Malta zou tegen het eind van juni per hoofd van de bevolking zelfs drie keer zoveel vaccins ontvangen als Bulgarije.

"Als deze trend zich doorzet, ontstaat enorme ongelijkheid", waarschuwt de conservatieve politicus. Kurz treedt naar buiten met zijn kritiek na overleg met andere Europese landen. Hij zegt volgens Oostenrijkse media dat sommige regeringsleiders verrast reageerden toen hij contact opnam over de vaccinverdeling. De bondskanselier eist nu "volledige transparantie" en een eerlijke verdeling.

Bij de verdeling van de vaccins is inwonertal wel degelijk het uitgangspunt, zegt de Europese Commissie. Maar lidstaten kunnen bedanken voor hun deel, bijvoorbeeld omdat ze een vaccin te duur vinden. Een ander EU-land kan dan extra krijgen. In de Steering Board, waarin de lidstaten inclusief Oostenrijk, de commissie en de fabrikant zijn vertegenwoordigd, kunnen ze daarover nieuwe afspraken maken. Die worden vervolgens met de fabrikant beklonken.

Coronaminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat Nederland hier "maximaal" gebruik van heeft gemaakt. Daardoor krijgt Nederland naar verwachting 11,3 miljoen Janssen-vaccins, "volgens mij het meeste van de hele Unie", zegt De Jonge. Het verwijt van Oostenrijk dat de verdeling oneerlijk gaat, noemt De Jonge onjuist. Hij denkt dat Oostenrijk een keer heeft bedankt voor een levering, en daardoor minder heeft.

