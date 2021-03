Europarlementariër draait tegenstem over lhbti-gemeenschap terug

vrijdag 12 maart 2021 , 15:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) heeft zijn stem tegen een resolutie om van de EU een vrijheidszone voor de lhbti-gemeenschap te maken teruggedraaid. Hij stemde donderdag per ongeluk tegen de door een overgrote meerderheid in het Europees Parlement gesteunde oproep, laat hij weten.

"Het had te maken met een verkeerde muisklik en ging per ongeluk", zegt de VVD'er. "Ik heb mijn stemming inmiddels aangepast, want natuurlijk ben ik een voorstander van lhbti-rechten." Het uitroepen van de EU-vrijheidszone is een reactie op de homo- en transfobe ontwikkelingen in Polen en Hongarije, waar zones zijn ingesteld waar lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti) niet welkom zijn. De resolutie spreekt zich ook uit tegen de toenemende homofobe haatdelicten in Europa.

De resolutie werd door in totaal 492 Europarlementariërs gesteund, 141 stemden tegen en 46 onthielden zich. Alle Nederlandse partijen stemden voor. Alleen de PVV (Marcel de Graaff) en onafhankelijk Europarlementariër Dorien Rookmaker stemden tegen, de SGP en JA21 onthielden zich. Het duurt enkele dagen voor de stemwijziging van Groothuis is verwerkt.

Precies twee jaar geleden werd de Poolse stad Świdnik tot eerste lhbti-vrije zone in de EU verklaard. Inmiddels zijn er meer dan honderd van deze zones in het Oost-Europese land en volgt Hongarije het voorbeeld met het beperken van rechten voor de lhbti-gemeenschap. De openlijk anti-lhbti-gemeenten krijgen inmiddels geen nieuwe subsidies meer uit Brussel.

Terug naar boven