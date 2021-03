Brussel: AstraZeneca ver weg van beloofde vaccinleveringen

vrijdag 12 maart 2021 , 13:17

BRUSSEL (ANP) - AstraZeneca is nog "ver verwijderd" van de beloofde leveringen van zijn coronavaccin aan de Europese Unie en doet nog niet genoeg zijn best om dat te veranderen. De Europese Commissie houdt alle mogelijkheden open om de beloofde vaccins toch te bemachtigen, zegt zij. Maar "we werken samen met de bedrijven, dat is de beste oplossing om te krijgen wat we willen".

Slecht nieuws over de aanvoer van AstraZeneca-vaccins stapelt zich opnieuw op. Ook in het tweede kwartaal vallen de leveringen aan de EU tegen, zou het bedrijf hebben gewaarschuwd. Onder meer EU-land Denemarken zegt slechts de helft van de verwachte doses te krijgen. De vaccins worden in principe eerlijk over de lidstaten verdeeld.

De Europese Commissie en het Brits-Zweedse bedrijf ruziën al langer over de leveringen, die het bedrijf in de eerste drie maanden ook al fors terugschroefde. AstraZeneca dreigt de afgesproken lagere hoeveelheid echter ook niet te halen.

"Ik zie wel inspanningen, maar geen uiterste inspanningen", zegt Eurocommissaris Thierry Breton, die zich inzet om de productiecapaciteit van coronavaccins in de EU omhoog te krijgen, over AstraZeneca. "Dat is niet genoeg om aan de verplichtingen voor het eerste kwartaal te voldoen."

