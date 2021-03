Europese industrie goed aan 2021 begonnen

vrijdag 12 maart 2021 , 11:23

Bron: © Liesbeth Weijs

LUXEMBURG (ANP) - De industrie in de eurozone heeft zich in januari hersteld van een dip in de voorgaande maand. Daarmee onttrok de sector zich grotendeels aan de economische schade die coronamaatregelen met name dienstverleners als restaurants, vervoersbedrijven en winkeliers toebrengt.

Industriebedrijven in de eurolanden produceerden in de eerste maand van dit jaar 0,8 procent meer dan in december, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Opvallend is dat ze ook een fractie meer produceerden dan in januari 2020, toen sluitingen van grote delen van de economie in Europa wegens een longvirus door velen nog voor onmogelijk werden gehouden.

In december zakte de industriële productie nog met 0,1 procent in ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is overigens een veel minder sterke daling dan de krimp van 1,6 procent die Eurostat in een eerste raming meldde.

In de hele Europese Unie steeg de industriële productie in januari met 0,7 procent ten opzichte van december en met 0,3 procent ten opzichte van januari 2020.

