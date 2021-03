'Voorlopig geen in VS geproduceerde vaccins AstraZeneca naar EU'

vrijdag 12 maart 2021 , 3:53

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - Washington heeft de Europese Unie geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de Verenigde Staten geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. Dat melden bronnen binnen de EU donderdag aan persbureau Reuters. "De VS hebben gezegd dat er op dit moment geen enkel scenario is waarin ze vaccins van AstraZeneca naar de EU zullen versturen", aldus een vertegenwoordiger die betrokken is bij de gesprekken tussen de lidstaten en de VS.

Afgelopen weekend werd bekend dat de EU wil kunnen beschikken over in de VS geproduceerde vaccins van AstraZeneca. Ze zou de Amerikaanse regering willen vragen om de export van miljoenen doses goed te keuren, schreef de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen binnen de unie.

Met de Amerikaanse vaccins wil de Europese Commissie zorgen dat de door AstraZeneca beloofde hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden. De Brits-Zweedse farmaceut kon door productieproblemen herhaaldelijk niet aan zijn eigen beloftes voldoen. Reuters meldt vrijdag op basis van een document dat het persbureau heeft ingezien, dat de leveringsverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw naar beneden zijn bijgesteld. AstraZeneca verwacht dit kwartaal maximaal 30 miljoen vaccins aan de EU te leveren, een kwart minder dan vorige maand was beloofd.

De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen, maar doordat inenting met een bestelling van 300 miljoen doses van het vaccin nog niet was goedgekeurd door Amerikaanse toezichthouders, leek het Europese verzoek toch even kans te maken. Volgens de VS kan het vaccin echter niet aan andere landen verkocht worden, zolang het in eigen land nog niet is goedgekeurd. Het vaccin nu alsnog exporteren zou onder meer voor problemen met de aansprakelijkheid kunnen zorgen.

Steeds meer Europese landen schorten het gebruik van het AstraZeneca-vaccin inmiddels op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het gaat onder meer om Denemarken, Noorwegen en IJsland. Italië zegt een specifieke partij AstraZeneca-vaccins niet te gebruiken. De landen reageren op meldingen over bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden het gebruik van het middel om die reden eerder al aan banden. Zij stopten uit voorzorg de inentingen met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca na het overlijden van een gevaccineerde vrouw in Oostenrijk. Nederland gaat vooralsnog wel door met het vaccineren met het middel.

