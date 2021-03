Europees Parlement roept EU uit tot vrijheidszone voor lhbti-gemeenschap

donderdag 11 maart 2021 , 19:06

Bron: © European Union, ????

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid de Europese Unie uitgeroepen tot een vrijheidszone voor de lhbti-gemeenschap. Er waren volgens een woordvoerder van het parlement drie Nederlandse tegenstemmen. De resolutie werd door in totaal 492 Europarlementariërs gesteund, 141 stemden tegen en 46 onthielden zich.

PVV'er Marcel de Graaff, Bart Groothuis (VVD) en onafhankelijk Europarlementariër Dorien Rookmaker stemden tegen, de SGP en JA21 onthielden zich. Het uitroepen van de EU-vrijheidszone is een reactie op de homo- en transfobe ontwikkelingen in Polen en Hongarije, waar zones zijn uitgeroepen waar lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti) niet welkom zijn. De resolutie spreekt zich ook uit tegen de toenemende homofobe haatdelicten in Europa.

Liesje Schreinemacher (VVD), vicevoorzitter van de parlementaire lhbti-interfractiewerkgroep in het parlement, stemde voor en noemt de lhbti-zones in Polen verwerpelijk. "Ze leiden bovendien tot onveilige situaties voor lhbti-ers. Iedere Europese burger moet zichzelf kunnen zijn en kunnen leven zonder stigma en buitensluiting."

Kim van Sparrentak (GroenLinks) zegt dat de resolutie laat zien "dat we nergens in de EU uitsluiting en discriminatie accepteren". "Mensen die op grond van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit worden gediscrimineerd maken we duidelijk: we staan pal voor jullie rechten."

Precies twee jaar geleden werd de Poolse stad Świdnik tot eerste lhbti-vrije zone in de EU verklaard. Inmiddels zijn er meer dan honderd van deze zones in het Oost-Europese land en volgt Hongarije het voorbeeld met het beperken van rechten voor de lhbti-gemeenschap. De openlijk anti-lhbti-gemeenten krijgen inmiddels geen nieuwe subsidies meer uit Brussel.

