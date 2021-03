Europese Commissie staat gebruik coronavaccin Janssen in EU toe

donderdag 11 maart 2021 , 16:47

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het coronavaccin van het Leidse Janssen mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. De Europese Commissie laat het vaccin toe na positief advies van toezichthouder EMA, meldt voorzitter Ursula von der Leyen op Twitter.

Het 'Nederlandse' vaccin is het vierde dat in de strijd tegen het coronavirus in de EU gebruikt mag worden. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) concludeerde donderdagmiddag dat het veilig is en goed werkt, en de commissie volgt het oordeel van de toezichthouder steevast. Eerder gebeurde dat al met de vaccins van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer/BioNTech, het Amerikaanse Moderna en het Brits-Zweedse AstraZeneca.

Het nieuwe vaccin staat internationaal te boek als middel van Johnson & Johnson, de Amerikaanse farmareus die het op de markt brengt. Maar het is ontwikkeld door het Leidse Janssen, dat deel uitmaakt van Johnson & Johnson.

Nederland zou kunnen rekenen op 11,3 miljoen doses van het Janssen-vaccin, waarvan 3 miljoen nog voor de zomer. De EU heeft er 200 miljoen besteld, met een optie op nog eens zoveel. De eerste doses moeten volgende maand arriveren.

De verwachtingen van het middel zijn hooggespannen, omdat bijvoorbeeld een herhaalprik anders dan bij de andere drie vaccins in het EU-arsenaal niet nodig is. Ook is dit vaccin betrekkelijk goedkoop en gemakkelijk te bewaren. Verder zou Johnson & Johnson meer fabrieken aan het werk kunnen zetten dan sommige concurrenten. Maar juist over dat laatste zijn onlangs zorgen gerezen. De fabrikant heeft de commissie volgens persbureau Reuters gewaarschuwd de voor dit voorjaar beloofde leveringen mogelijk niet te kunnen waarmaken.

