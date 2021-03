Britten stellen nieuwe douaneregels rond brexit uit door corona

donderdag 11 maart 2021 , 15:48

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Britse overheid stelt nieuwe douaneregels voor de invoer van goederen uit de Europese Unie (EU) met een half jaar uit. Per april en juli zouden er onder meer inspecties aan de grens in het Verenigd Koninkrijk volgen en zou extra papierwerk nodig zijn.

Volgens de Britse minister van brexitzaken, Michael Gove, leidt de coronapandemie tot een langere verstoring en is de impact van de crisis "dieper dan voorzien". Daarnaast hadden bedrijven gevraagd om meer voorbereidingstijd.

Het gaat om uitstel van de inspecties die de Britse douane zou uitvoeren op de import van voedselproducten uit de EU. Deze inspecties worden pas uitgevoerd vanaf 1 januari 2022, in plaats van de eerder voorgestelde 1 juli 2021. Ook is er pas vanaf 1 oktober in plaats van 1 april aanvullend papierwerk nodig voor de import van dierlijke producten.

Per 1 januari worden planten met een hoog risico bij de grensposten geïnspecteerd, niet op de plek van bestemming zoals nu het geval is, aldus Gove. Pas vanaf maart 2022 wordt er ook fysiek gecontroleerd op levende dieren en planten met een laag risico.

David Frost, de voormalig brexitonderhandelaar en nu regeringsvertegenwoordiger van het internationale beleid, zei in een verklaring dat hij hoopt dat het uitstel bedrijven helpt "om weer aan te sterken na een moeilijk economisch jaar".

