Steeds meer Europese landen staken gebruik AstraZeneca-vaccin

donderdag 11 maart 2021 , 16:53

gewijzigd

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR/Belga) - Steeds meer Europese landen schorten het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het gaat onder meer om Denemarken, Noorwegen en IJsland. Italië zegt een specifieke partij AstraZeneca-vaccins niet te gebruiken.

De landen reageren op meldingen over bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden het gebruik van het middel om die reden eerder al aan banden. Zij stopten uit voorzorg de inentingen met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca na het overlijden van een gevaccineerde vrouw in Oostenrijk.

Denemarken ging donderdag als eerste land verder en kondigde aan het coronavaccin de komende twee weken helemaal niet meer te gebruiken. De directeur van de Deense gezondheidsautoriteit zei dat uitgebreid is vastgelegd dat het vaccin veilig is en goed werkt. "Maar we moeten toch reageren op informatie over mogelijke ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen", legde hij uit.

De vaccinatiestop in Italië houdt volgens een ingewijde verband met de dood van twee mannen op Sicilië. Het gaat om een militair van 43 en een 50-jarige agent. Zij waren volgens de bron ingeënt met vaccins uit dezelfde partij. De Italiaanse toezichthouder noemde het stoppen van het vaccineren een voorzorgsmaatregel en benadrukte dat er nog geen bewijs is dat de vaccins ernstige bijwerkingen hebben.

Andere landen zien geen reden om te stoppen met inenten. Spanje liet weten niet op gevallen te zijn gestuit van bloedstolsels die verband kunnen houden met inentingen. Die gaan daarom gewoon door. In België liet het hoofd van de vaccinatie-taskforce weten dat zijn land nog niet stopt met vaccineren. Hij zegt dat mensen die worden ingeënt zich geen zorgen hoeven te maken.

Het Verenigd Koninkrijk verdedigde het middel van het Brits-Zweedse AstraZeneca. Een regeringswoordvoerder zei dat het veilig is en dat mensen zich met een gerust hart kunnen laten inenten. In Nederland liet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen weten dat het coronavaccin van AstraZeneca hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak is van diverse trombosegevallen. "Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten."

De uitrol van het vaccin in Europa gaat al langer gepaard met problemen. Veel landen besloten aanvankelijk het middel van AstraZeneca niet aan ouderen te geven. De achterliggende reden was dat bij de oorspronkelijke studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was in eerste instantie niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

Ook de productie van de vaccins verliep niet vlekkeloos. AstraZeneca bleek tot chagrijn van de EU minder vaccins te kunnen leveren dan was toegezegd.

De Europese toezichthouder EMA heeft ook drie andere coronavaccins goedgekeurd. Het gaat om middelen van het Pfizer/BioNTech, Moderna en sinds donderdagmiddag ook om het in Nederland ontwikkelde vaccin van het bedrijf Janssen.

Terug naar boven