ECB gaat 'aanzienlijk sneller' obligaties opkopen

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat volgend kwartaal het tempo waarin obligaties worden opgekocht "aanzienlijk" opvoeren, maar ziet voorlopig geen reden om met nog meer stimuleringsmaatregelen de coronacrisis te bestrijden. De rentestanden van de centrale bank blijven op hun historisch lage niveaus.

De ECB zette in het voorjaar van 2020 een enorm stimuleringspakket op, waarmee uiteindelijk voor 1850 miljard euro aan schuldpapier kan worden opgekocht. Hiermee probeert de centrale bank voor de eurozone leningen aan huishoudens en bedrijven zo goedkoop mogelijk te houden, zodat zij geld blijven uitgeven.

Onlangs steeg op de financiële markten het rendement op staatsobligaties, waardoor ook de rentes die banken rekenen kunnen stijgen. Dit terwijl het economisch herstel in de eurolanden nog redelijk fragiel is. Het versneld opkopen van obligaties onder het bestaande programma is bedoeld om al te hevige rentestijgingen in te dammen.

In een toelichting op het rentebesluit noemde ECB-president Christine Lagarde de recente stijging van de rentes op de financiële markten een "risico voor de bredere financieringsvoorwaarden". De financieringsvoorwaarden, oftewel hoe makkelijk je aan krediet komt, moeten volgens de centrale bank niet te krap worden. Een cijfer wilde Lagarde niet plakken op het opgevoerde opkooptempo van obligaties. "We zijn niet gebonden aan een bepaald bedrag."

De ECB kwam ook met nieuwe prognoses voor economische groei in de eurozone. Die bleven min of meer gelijk aan de vooruitzichten in december. Dit jaar zal het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden naar schatting met 4 procent stijgen, geholpen door de vaccinatiecampagnes. Daar staat wel tegenover dat voor de kortere termijn de economische vooruitzichten nog slecht zijn als gevolg van de lockdowns.

De inflatie zal dit jaar wel veel hoger uitvallen dan aanvankelijk gedacht. In plaats van de eerder voorspelde stijging van het prijspeil van 1 procent rekent de ECB nu op 1,5 procent inflatie. Op de langere termijn blijft de inflatie nog wel onder druk staan, waarschuwde Lagarde. De ECB streeft naar een inflatie van bijna 2 procent, maar dat betekent volgens haar niet dat de centrale bank direct zal ingrijpen wanneer de inflatie tijdelijk boven dat niveau komt.

