Vier vaccins goedgekeurd, meer op komst

donderdag 11 maart 2021 , 14:21

AMSTERDAM (ANP) - Nu het Nederlandse coronavaccin van Janssen een positief oordeel heeft gekregen, is het een kwestie van tijd voor het middel wordt toegelaten door de Europese Commissie. Na dat groene licht beschikt Europa over vier vaccins tegen het coronavirus. Maar daar blijft het niet bij, er zijn meer middelen op komst.

Drie vaccins waren al goedgekeurd. Zij zijn ook al toegediend. Het gaat om de middelen van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

Europa heeft ook vier coronavaccins besteld die nog in ontwikkeling zijn. Die worden gemaakt door het Duitse CureVac, het Franse Sanofi, het Amerikaanse Novavax en het Franse Valneva. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt al mee met de onderzoeken van CureVac en Novavax, zodat de vaccins sneller beoordeeld kunnen worden.

De gekochte vaccins worden verdeeld over de lidstaten van de Europese Unie. Dat gebeurt op basis van het aantal inwoners. Nederland krijgt 3,89 procent van de bestelde doses. Voor het einde van dit jaar moet Nederland ruim 73 miljoen doses hebben ontvangen, ruim genoeg om iedere inwoner te vaccineren.

Ook andere vaccinontwikkelaars proberen in Europa een voet tussen de deur te krijgen. Zo kijkt het EMA alvast naar het Russische vaccin Spoetnik V. Dat vaccin is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleya uit Moskou. Dat werkt bij de aanvraag samen met een bedrijf uit Duitsland en wil het vaccin produceren in Italië. Hongarije en Slowakije hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat willen doen. Ook Chinese bedrijven als Sinopharm en Sinovac hopen op toelating in Europa.

