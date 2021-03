Polen en Hongarije naar EU-hof om rechtsstaattoets voor EU-geld

donderdag 11 maart 2021 , 15:21

LUXEMBURG (ANP) - De regeringen van Polen en Hongarije hebben een zaak aangespannen bij het Europees Hof van Justitie over de nieuwe rechtsstaattoets, die sinds 1 januari geldt als een lidstaat een beroep doet op Europees geld. Dat bevestigt een woordvoerder van het hof. De twee landen hadden al aangekondigd de nieuwe toets te zullen aanvechten. Die rechtsstaattoets koppelt de uitbetaling van EU-subsidies aan de naleving van de rechtsstaat.

Volgens de Poolse regering heeft de rechtsstaattoets geen grondslag in het EU-verdrag en in het Europees recht, aldus een verklaring. De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga stelt op Facebook dat de maatregel juridisch geen steek houdt.

Begin december kwamen de 27 EU-leiders op een top het nieuwe instrument overeen waarmee de Europese Commissie lidstaten die de rechtsstaat schenden financieel kan treffen. Landen kunnen op hun EU-subsidies worden gekort als de rechtsstaat er zo beroerd aan toe is dat het geld niet goed terechtkomt. Ook spraken de leiders af dat lidstaten het draaiboek dat de commissie daarvoor wil gaan gebruiken, kunnen aanvechten bij de hoogste Europese rechter. Polen en Hongarije kondigden dezelfde dag al aan dat te zullen doen. Nu hebben ze daadwerkelijk die stap gezet.

Een woordvoerder van het hof zegt dat nu eerst wordt gekeken of de zaak versneld behandeld kan worden. Een normale procedure kan al gauw maanden duren, zodat er dan nog lange tijd niet tegen 'foute' lidstaten zou kunnen worden opgetreden. Ook premier Rutte zei in december graag een spoedbehandeling te zien. "Omdat je gewoon duidelijkheid wilt. Dat zou echt voordelen hebben."

In een debat met Europees begrotingscommissaris Johannes Hahn vroegen Europarlementariërs hem donderdag waarom het dagelijks EU-bestuur het instrument dit jaar nog niet heeft gebruikt. Volgens hen gaat het om een bindende richtlijn per 1 januari. Hahn zei dat de commissie nog aan de praktische uitwerking van de toets werkt, en er moet ook rekening worden gehouden met de uitspraak van het EU-hof. Nederland eist dat het mechanisme hoe dan ook met terugwerkende kracht in stelling wordt gebracht vanaf 1 januari.

