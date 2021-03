Nederlands coronavaccin krijgt positief oordeel van het EMA

donderdag 11 maart 2021 , 17:05

gewijzigd

Bron: © European Union, 2020

AMSTERDAM (ANP) - Het in Nederland ontwikkelde coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden krijgt een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Die organisatie houdt toezicht op vaccins en geneesmiddelen in Europa.

Het EMA en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben het besluit naar buiten gebracht.

Het positieve oordeel is de laatste stap voor goedkeuring. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel op de markt mag worden gebracht. Bij de drie eerdere vaccins nam Brussel dat besluit binnen een paar uur. Het vaccin van Janssen was al goedgekeurd in de Verenigde Staten.

Volgens het EMA is het Nederlandse vaccin effectief en veilig. Het biedt 67 procent bescherming, kwam naar voren uit tests op 44.000 mensen in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Latijns Amerika. De bijwerkingen waren mild en gingen na een paar dagen voorbij. De meest voorkomende klachten onder proefpersonen waren hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, spierpijn en pijn op de plek van de injectie.

Nederland moet voor het einde van dit jaar 11,3 miljoen doses van het Janssen-vaccin krijgen. Het middel hoeft maar één keer te worden toegediend. De voorraad zou dan voldoende zijn om vrijwel iedere volwassene in Nederland te vaccineren.

"Met dit positieve oordeel krijgen de autoriteiten in de Europese Unie nog een middel om de pandemie te bestrijden en levens en de gezondheid van burgers te beschermen", zei de directeur van het EMA, Emer Cooke.

Janssen heeft de genetische code van het coronavirus toegevoegd aan een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus. Het gaat om de codes voor de uitsteeksels waarmee het coronavirus een lichaamscel vastgrijpt en binnendringt. Het is de bedoeling dat het afweersysteem van gevaccineerde mensen die code herkent en zichzelf leert om het coronavirus aan te vallen en uit te schakelen.

Het vaccin kan ongeveer twee jaar lang bewaard worden bij 20 graden onder nul, waarvan drie maanden bij 2 tot 8 graden boven nul. Dat maakt het gemakkelijker te vervoeren en gebruiken dan bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin, dat bij ruim 70 graden onder nul bewaard en vervoerd moet worden, en na ontdooien nog maar 5 dagen bruikbaar is.

Janssen komt voort uit de Universiteit Leiden. Het bedrijf is in 1993 opgericht onder de naam Introgene. Dat veranderde later in Crucell. Dat werd in 2011 overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson. De Amerikanen waren ook al eigenaar van het Belgische Janssen Pharmaceutica, opgericht door en vernoemd naar de arts Paul Janssen. Johnson & Johnson voegde de Nederlandse ontwikkelaar samen met de collega's uit België.

Terug naar boven