Democratie op Donderdag: Moeten partijen en media meer aandacht aan EU besteden in verkiezingscampagne?

donderdag 11 maart 2021 , 15:45

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van 2 antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com gepubliceerd. Stellingen met een Europese insteek worden daarnaast ook op Europa Nu geplaatst.

Nieuwe poll

De Europese Unie komt amper aan bod in de verkiezingscampagne, ondanks haar invloed op belangrijke verkiezingsthema's zoals corona en klimaat. Onder de hashtag #EUolifant zwelde de kritiek afgelopen weken aan op sociale media. Moeten partijen en media meer aandacht besteden aan de EU?

De #EU komt amper aan bod in de verkiezingscampagne, ondanks haar invloed op belangrijke verkiezingsthema's zoals corona en klimaat. #EUolifant @EUolifant Moeten partijen en media meer aandacht besteden aan de EU? 🇪🇺 #DemocratieopDonderdag https://t.co/WNAaiIuC1E — Parlement.com & TKverkiezingen.com (@parlement) March 11, 2021

Vorige poll

Het Actualiteitendebat op 3 maart van het Montesquieu Instituut ging over de invloed van sociale media op de Tweede Kamerverkiezingen. De panelleden waren het eens met elkaar dat het effect ervan op verkiezingsresultaten beperkt is in Nederland. Hebben politieke campagnes op social media een impact op jouw stem?

Een meerderheid (57,1%) gaf aan geen impact van sociale media te ondervinden op zijn/haar stem, terwijl 42,9% wél vindt dat het een impact heeft.

