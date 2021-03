ECB neemt besluit over steunmaatregelen voor economie eurozone

donderdag 11 maart 2021 , 3:30

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdagmiddag weer een rentebesluit. Grote vraag daarbij is of de centrale bank zijn steunmaatregelen voor de economie van de eurozone gaat opschroeven vanwege de coronacrisis. Bij het vorige rentebesluit in januari vond de ECB dit nog niet nodig.

Er wordt door kenners opnieuw geen rigoureus ingrijpen verwacht. Vooralsnog ziet de top van de centrale bank nog niets in het uitbreiden van zijn gigantische opkoopprogramma van obligaties, meldde persbureau Bloomberg onlangs op basis van ingewijden. In publieke optredens van beleidsmakers klonk die boodschap eveneens door. Ook aan de rentetarieven van de ECB zal waarschijnlijk niet worden gesleuteld.

Analisten zijn wel erg benieuwd naar wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over de rentes op de obligatiemarkten. Die lopen de laatste tijd wat op en dat kan een probleem worden, omdat dit zou kunnen betekenen dat de rentes op bijvoorbeeld leningen ook kunnen gaan oplopen. Duurder krediet kan de stimuleringsacties van de ECB voor economisch herstel dwarszitten.

De ECB zet met zijn beleid juist al lange tijd in op erg lage rentes in Europa, omdat dit lenen makkelijker maakt en mensen en bedrijven moet stimuleren om makkelijker geld uit te geven. Door de lage rentetarieven van de ECB zijn bijvoorbeeld ook de spaarrentes bij banken tot dieptepunten gedaald.

Terug naar boven