Leidse farmaceut Janssen hoopt op groen licht voor coronavaccin

AMSTERDAM (ANP) - Nederland krijgt binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin tegen het coronavirus. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), komt donderdag met een oordeel over het middel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden. Als het oordeel positief is, kan de Europese Commissie binnen een paar uur besluiten dat het middel op de markt mag komen.

Nederland heeft meer dan 11 miljoen doses van het Leidse vaccin besteld. Dat hoeft maar één keer te worden toegediend, in tegenstelling tot de andere vaccins. Dit betekent dat vrijwel iedere volwassen Nederlander kan worden ingeënt met het middel van Janssen. Het bedrijf verwacht de eerste doses in april, mei of juni te kunnen leveren. Het vaccin is al toegelaten in de Verenigde Staten.

Janssen heeft het vaccin uitgetest op ongeveer 44.000 mensen in de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië, Zuid-Afrika, Mexico, Chili, Colombia en Peru. Het vaccin beschermt volgens Janssen voor 66 procent tegen het oplopen van het coronavirus, voor 85 procent tegen ernstige coronaklachten en voor 100 procent tegen ziekenhuisopname en overlijden. Janssen heeft de genetische code van het coronavirus toegevoegd aan een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus. Het is de bedoeling dat het afweersysteem van gevaccineerde mensen die code herkent en zichzelf leert om het coronavirus aan te vallen en uit te schakelen.

De vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd, zijn van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Verder kijkt het EMA mee met drie andere vaccins: Novavax, CureVac en Spoetnik-V.

