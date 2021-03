EU-parlement vraagt Brussel om wet verantwoord ondernemen

woensdag 10 maart 2021 , 19:37

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie met een wetsvoorstel komt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat om een wet waarmee bedrijven verplicht worden zaken als mensenrechten, het milieu en goed bestuur mee te nemen in hun overwegingen om zaken met derden te doen en daar verantwoording over moeten kunnen afleggen.

Het parlement stemde met overgrote meerderheid (504 voor, 79 tegen en 112 onthoudingen) voor het initiatiefrapport van Europarlementariër Lara Wolters (PvdA). "Het is hoog tijd dat bedrijven een zorgplicht krijgen om misstanden in hun aanvoerketen te voorkomen en verhelpen. En dat slachtoffers, waar ook ter wereld, bedrijven hierop kunnen aanspreken. Zodat onze bedrijven niet meer bijdragen aan Oeigoerse dwangarbeid of een olielek in Nigeria."

De regels moeten bindend worden voor alle grote ondernemingen in de EU, middelgrote en kleine beursgenoteerde bedrijven en ondernemers die 'risicovolle' leveringsketens delen met grotere bedrijven in alle sectoren. Het parlement vindt dat ook bedrijven van buiten de EU die in Europa zaken willen doen moeten kunnen bewijzen dat ze voldoen aan regels om rekening te houden met mens en milieu.

Volgens Wolters is regelgeving hard nodig. "Bijna alle grote, in Nederland actieve kledingmerken zijn betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid. In Curaçao heeft het Nederlandse bouwbedrijf BAM straffeloos koraalriffen kapotgemaakt."

In sommige EU-landen zijn er al nationale wetten of plannen voor verplicht maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het EU-parlement wil algemeen geldende regels voor de hele EU-markt. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks): "Het wereldwijde bedrijfsleven dwingen tot respect voor mens en milieu, dat is de leidersrol die ik van de EU verwacht. Jarenlang pappen en nathouden met vrijwillige private initiatieven heeft te weinig effect gehad. Bedrijven die toegang willen tot de Europese markt moeten zorgen dat hun producten vrij zijn van misstanden als kinderarbeid, vervuiling of corruptie."

Europese wetsinitiatieven zijn voorbehouden aan de Europese Commissie maar het parlement kan er via een speciale procedure bij het dagelijks EU-bestuur op aandringen een wetsvoorstel over een bepaald onderwerp in te dienen. Het parlement kan een termijn bepalen waarbinnen dit moet gebeuren en als de commissie dat weigert moet ze dit motiveren.

