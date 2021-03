Europese Commissie ontkent dat zij VS om vaccins vroeg

donderdag 11 maart 2021 , 8:21

gewijzigd

Bron: © European Union, 2020

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Commissie spreekt tegen dat zij de Verenigde Staten heeft gevraagd om een vracht coronavaccins van Johnson & Johnson. De commissie verzocht de VS volgens de New York Times tevergeefs om 10 miljoen doses te mogen lenen, maar zij zegt van niets te weten.

Het vaccin van de Amerikaanse farmareus, dat is ontwikkeld door het Nederlandse Janssen, wordt waarschijnlijk donderdag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het moet de EU helpen nog deze zomer 70 procent van alle volwassenen in te enten, zoals aangekondigd. Dat streven staat onder druk nu de leveringen van AstraZeneca, een ander coronavaccin waarop veel EU-landen stevig hadden ingezet, keer op keer tegenvallen.

Maar de hoge verwachtingen van Johnson & Johnson, dat meer fabrieken kan inzetten dan de meeste concurrenten, kregen eerder deze week een knauw. Het bedrijf zou de commissie hebben gewaarschuwd de beloofde leveringen de komende drie maanden mogelijk niet te kunnen waarmaken, berichtte persbureau Reuters. De commissie wilde de tegenslag niet bevestigen en wil slechts kwijt dat zij alle fabrikanten aan hun afspraken houdt.

Een EU-kopstuk verweet de VS en het VK dinsdag nog dat zij de export van op eigen bodem gemaakte vaccins tegenhouden. De VS komen daar rond voor uit, maar de Britten reageerden woedend op de beschuldiging van de voorzitter van Charles Michel, die de raad van regeringsleiders van de EU voorzit. Londen ontbood prompt een hoge diplomaat van de EU.

Of die is teruggekomen van Michels uitlatingen of zelfs verontschuldigingen heeft aangeboden wil de woordvoerder van Michel niet kwijt. De Belg zal de Britten per brief antwoorden, liet de Londense vertegenwoordiging van de EU weten.

Brussel beziet exportbeperkingen voor coronavaccins met argusogen sinds de VS en het VK veel harder opschieten met inenten dan de EU, en de leveringen aan de unie steeds haperen. Ondertussen gingen sinds 1 februari 34 miljoen vaccins van EU-makelij de wereld over, zeggen EU-bronnen. Ook naar het VK en de VS. Terwijl er geen enkel coronavaccin van Amerikaanse of Britse bodem naar de EU zou zijn verscheept.

Terug naar boven