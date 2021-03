Greenpeace-paragliders landen op dak van ECB-hoofdkantoor

woensdag 10 maart 2021 , 11:21

FRANKFURT (ANP/DPA) - Paragliders van Greenpeace zijn geland op het zwaar beveiligde hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Duitse Frankfurt. De activisten voeren actie tegen "het klimaatvernietigende monetaire beleid" van de bank.

De paragliders hebben op het dak van de hoofdingang, een laag gebouw, een spandoek uitgerold met de tekst "stop met het financieren van klimaatmoordenaars". Een andere paraglider hield rondom het gebouw een spandoek vast waarop de ECB wordt opgeroepen te reageren op het klimaat.

Volgens de milieuorganisatie is binnen de bank een wijdverspreide voorkeur voor bedrijven die met veel fossiele brandstoffen werken. "Een groene en rechtvaardige overgang naar een veerkrachtige koolstofvrije wereld moet voor de ECB centraal staan", aldus Greenpeace.

Een ECB-woordvoerder zegt dat klimaatverandering "een van de grootste uitdagingen is waar de mensheid voor staat deze eeuw". De bank is volgens hem bezig om haar strategie te herzien. "Een onderdeel daarvan is een grondige analyse hoe gereageerd kan worden op de klimaatcrisis in alle facetten van ECB-beleid." De resultaten worden rond september verwacht.

