EU en VS roepen landen op: beloof klimaatneutraliteit in 2050

woensdag 10 maart 2021 , 11:11

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten roepen samen alle landen op om te beloven vanaf 2050 niet meer broeikasgassen uit te stoten dan ze opnemen. Ze moeten daarvoor hun eigen plannen maken met "ambitieuze bijdragen" per land, vinden de twee economische reuzen.

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry sprak dinsdag in Brussel Frans Timmermans, die in de Europese Commissie het klimaat onder zijn hoede heeft. Brussel en Washington "zijn vastbesloten om ons sterke bondgenootschap in de strijd tegen de klimaatcrisis te vernieuwen".

De VS en de EU werkten samen aan het klimaatakkoord van Parijs, maar raakten elkaar kwijt tijdens het presidentschap van Donald Trump. Nu Joe Biden is aangetreden willen ze weer samen optrekken. Biden wil net als Brussel de klimaatdoelen juist opschroeven en streeft er ook naar dat de VS in 2050 'klimaatneutraal' zijn. Hij benoemde onmiddellijk Kerry, die als buitenlandminister een aandeel had in het Parijs-akkoord, tot speciaal klimaatgezant.

