VK roept EU vertegenwoordiging op het matje om vaccinrel

Bron: European Commission

BRUSSEL/LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk houdt de export van coronavaccins of bestanddelen daarvan tegen, zegt voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de Europese Unie. Net als de Verenigde Staten. Michel is daarom "geschokt als ik de EU beschuldigd hoor worden van vaccinnationalisme".

Michels verdediging van de EU valt verkeerd in Londen. Buitenlandminister Raab is woedend en eist een rechtzetting van Michel. Ook roept hij de Europese vertegenwoordiging in het VK op het matje, meldt de krant The Sun.

De Britse regering houdt vol dat zij de uitvoer van geen enkel coronavaccin heeft gedwarsboomd. Iedere verwijzing naar een Brits exportverbod of enige exportbeperking op vaccins is volkomen onjuist, stelde een woordvoerder eerder al.

Het VK en de EU, nog midden in de afhandeling van een stroeve scheiding, maken elkaar al langer verwijten over de omgang met vaccins. De EU krijgt veel kritiek omdat de Britten haar met inenten te vlug af is.

Michel verdedigde het vaccinatiebeleid van de unie dinsdag en verweerde zich fel tegen de beschuldiging dat zij coronavaccins voor zichzelf wil houden. "De EU is nooit gestopt met het exporteren" van vaccins, zei hij, terwijl "het VK en de VS een regelrecht uitvoerverbod hebben ingevoerd" voor vaccins of ingrediënten die op hun grondgebied zijn geproduceerd.

Mogelijk doelt Michel, de vaste voorzitter van de regeringsleiders en staatshoofden van de EU, op het getouwtrek over de vaccins van AstraZeneca. De Brits-Zweedse vaccinfabrikant levert de EU veel minder dan afgesproken. Daarop eiste Brussel dat AstraZeneca ook zijn Britse fabrieken voor de EU zou laten draaien. Maar dat weigerde het bedrijf, omdat die vaccins voor de Britten zouden zijn gereserveerd.

