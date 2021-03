EU-parlement maakt overlevering Catalanen aan Spanje mogelijk

dinsdag 9 maart 2021 , 11:47

BRUSSEL (ANP/Belga) - Het Europees Parlement heeft de weg vrijgemaakt voor de overlevering van drie Catalaanse Europarlementariërs die de Spaanse regio Catalonië willen losmaken van Spanje. Het parlement hief hun onschendbaarheid op, waardoor België hen aan Spanje zou kunnen overdragen. Dat land wil hen vervolgen voor het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid in 2017.

De toenmalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en twee van zijn ministers vluchtten na het referendum naar België. Vervolgens werden ze gekozen als Europarlementariër. Daardoor kregen ze parlementaire onschendbaarheid, waardoor justitie hen niet kan vervolgen. Hun ballingsoord België kon daardoor ook niet ingaan op het overleveringsverzoek van Spanje, dat al meerdere leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging tot lange celstraffen heeft veroordeeld.

Het Europees Parlement heeft maandagavond echter met een royale meerderheid gestemd voor het opheffen van die immuniteit. De drie Catalanen vechten dat besluit aan bij het Europees Hof van Justitie, lieten ze na het bekend worden van de uitslag weten. Het parlement helpt Spanje om politieke dissidenten op te sluiten en de mond te snoeren, stellen zij.

Puigdemont en oud-minister Toni Comín verblijven nog in België. Hun medestander Clara Ponsatí woont in principe in Schotland, al sloot ze dinsdag in Brussel bij haar twee kompanen aan. Het drietal hoeft nog niet onmiddellijk te vrezen voor de cel. Of de Belgische en de Schotse rechter zou instemmen met een Spaans justitieel verzoek is onzeker. Een Belgische rechtbank dwarsboomde eerder al eens de uitlevering van een Catalaan die geen onschendbaarheid genoot.

De drie "staan uiteraard ter beschikking van de Belgische rechters", zei Puigdemont dinsdagmiddag. Ze putten naar eigen zeggen moed uit de uitslag van de stemming, waarin ze lezen dat "meer dan 40 procent van de Europarlementariërs geen vertrouwen heeft in de Spaanse justitie".

Spanje reageerde tevreden op het besluit van het EU-parlement. Dat heeft de boodschap afgegeven dat parlementariërs die worden verdacht van strafbare feiten zich niet kunnen verschuilen achter hun status, zei minister van Buitenlandse Zaken María Aránzazu González Laya. Ook maakt het parlement volgens haar duidelijk dat "het Catalaanse probleem binnen Spanje moet worden opgelost en niet op Europees niveau".

