Makers van Russisch vaccin eisen excuus van toezichthouder EU

dinsdag 9 maart 2021

MOSKOU (ANP/AFP) - De makers van het Russische coronavaccin Spoetnik-V eisen een excuus van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Christa Wirthumer-Hoche van het EMA had geadviseerd het middel niet alvast via een spoedprocedure goed te keuren. Ze vergeleek dat met "Russische roulette".

Die opmerking schoot de makers van het middel in het verkeerde keelgat. "We eisen een publieke verontschuldiging van Christa Wirthumer-Hoche van het EMA voor haar negatieve opmerkingen over EU-lidstaten die Spoetnik-V rechtstreeks goedkeuren", klagen ze op hun officiële Twitteraccount. "Het EMA heeft niet toegestaan dat dergelijke mededelingen zijn gedaan over andere vaccins. Dit soort uitspraken zijn ongepast en ondermijnen de geloofwaardigheid van het EMA en het beoordelingsproces."

Spoetnik-V moet nog worden goedgekeurd door de Europese toezichthouder, maar sommige EU-landen hebben alvast doses van het middel besteld. Hongarije heeft het Russische vaccin ook al in gebruik genomen. Wirthumer-Hoche had in een interview de vraag gekregen of haar thuisland Oostenrijk het middel ook alvast zelf moest goedkeuren, maar dat zag ze absoluut niet zitten. "Spoetnik-V kan in de toekomst mogelijk op de markt worden gebracht, als we de benodigde gegevens hebben onderzocht", benadrukte ze nog wel.

Ook de Russische regering reageerde teleurgesteld op de uitspraken van Wirthumer-Hoche. De woordvoerder van het Kremlin noemde die "betreurenswaardig" en "ongepast". Hij omschreef Spoetnik-V als een van de meeste populaire vaccins ter wereld.

Het EMA heeft tot dusver alleen westerse vaccins goedgekeurd. Het gaat om middelen van Pfizer/BioNTech, Astrazeneca en Moderna. De makers van Spoetnik-V zeggen dat hun middel wereldwijd al is goedgekeurd in 46 landen. Rusland zou ook in staat zijn om tientallen miljoenen doses aan Europa te leveren als het EMA akkoord geeft.

