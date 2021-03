Europees Geneesmiddelenagentschap vorig jaar doelwit van Russische en Chinese hackers

maandag 8 maart 2021 , 12:43

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is vorig jaar gehackt door een Russische inlichtingendienst en een Chinese spionagegroep. Die conclusie trekt de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen die anoniem willen blijven. De hackers hadden toegang tot documenten met informatie over het coronavaccin van Pfizer/BioNTech.

Uit het onderzoek blijkt dat het EMA in het voorjaar van 2020 al aangevallen werd door Chinese hackers. Nieuwe aanvallen door Russische hackers volgden in het najaar. De aanval op het EMA was onder meer mogelijk doordat Russische hackers de tweestapsverificatie van het agentschap konden omzeilen. Daarbij zouden ze wekenlang ongestoord e-mails en documenten geopend hebben. Een aantal van de gelekte documenten, die onder meer gesprekken tussen het EMA en de Europese Commissie bevat, verscheen op online internetfora. Uit die communicatie blijkt dat het EMA zo snel mogelijk vaccins moest goedkeuren van de Commissie.

De Russische hackers zouden vooral interesse gehad hebben in de Europese vaccinatiestrategie en welke landen welke vaccins zouden afnemen, meer dan in de werking van de vaccins zelf. Die informatie zou nuttig kunnen zijn bij de uitrol van hun eigen Spoetnik-vaccin, dat nu ook beoordeeld wordt door het EMA voor Europees gebruik.

De opsporingsdiensten stelden al een onderzoek in nadat het EMA in december bekendmaakte dat het slachtoffer was geworden van een cyberaanval. Het EMA beoordeelt middelen voordat ze in de Europese Unie op de markt worden gebracht. Tot nu toe kregen drie vaccins een positief oordeel van de toezichthouder. Naast Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, wordt een vierde vaccin van farmaceut Janssen uit Leiden naar verwachting donderdag goedgekeurd door het EMA.

Bron: de Volkskrant

