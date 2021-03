Hackers drongen ook binnen bij Europese bankentoezichthouder

maandag 8 maart 2021 , 12:13

PARIJS (ANP) - Hackers zijn ook de Europese toezichthouder op de bankensector binnengedrongen via een onlangs aan het licht gekomen gat in een e-mailplatform van Microsoft. De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft zijn e-mailsysteem voorlopig offline gehaald om verder misbruik te beletten.

Honderdduizenden bedrijven en organisaties zijn mogelijk slachtoffer van het lek in Microsofts Exchange Server. Hackers sloegen vooral in de Verenigde Staten toe, maar ook bijvoorbeeld in Nederland. Microsoft verdenkt computerkrakers in dienst van China.

Het gat in de software bood hackers toegang tot de e-mailservers van de EBA, laat de EU-instantie weten. Daardoor zijn mogelijk ook persoonlijke gegevens van medewerkers in verkeerde handen gevallen. De EBA onderzoekt de zaak. Zijn e-maildienst is voorlopig niet online toegankelijk.

