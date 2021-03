Von der Leyen verwacht vanaf april 100 miljoen vaccins per maand

maandag 8 maart 2021 , 3:51

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/DPA) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf volgende maand aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. "Vanaf april zouden de hoeveelheden weer kunnen verdubbelen volgens de plannen van de fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd", zegt ze tegen de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten.

Ze verwacht "een gemiddelde van ongeveer 100 miljoen doses per maand in het tweede kwartaal, een totaal van 300 miljoen tegen eind juni." Volgens de kranten zou dit voor Duitsland ongeveer 20 miljoen doses per maand betekenen, waardoor de prikcapaciteit in het land flink opgeschroefd moet worden.

Sinds de vaccinatie eind december is begonnen, zijn er in Duitsland ongeveer 7,3 miljoen doses toegediend, volgens cijfers die vrijdag zijn vrijgegeven door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Van de bijna 5 miljoen gevaccineerde Duitsers heeft iets minder dan de helft ook de tweede vaccinatie gekregen.

Tot dusver zijn vaccins van drie fabrikanten, Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, goedgekeurd in de EU. Donderdag zal het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar verwachting ook de goedkeuring van het vaccin van bedrijf Janssen uit Leiden aanbevelen.

