Grapperhaus: amper Europese interesse in aanpak kinderporno op internet

zondag 7 maart 2021 , 14:37

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - Bij de grote internetbedrijven en bij de Europese Commissie was de afgelopen jaren "ongelooflijk weinig interesse" om kinderporno op internet te bestrijden. Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft zelf contacten gelegd met Google en Facebook en de EU-commissaris die hier over ging, maar hij vond naar eigen zeggen weinig tot geen gehoor.

"In Luxemburg ging een bijeenkomst met deze bedrijven van drie uur bijna volledig over online terrorisme. Ik kreeg vijf minuten spreektijd om over de aanpak van kinderporno te praten. Ik had erom gesmeekt", zei de demissionair minister in het tv-programma Buitenhof.

De minister is na deze ervaringen toch blijven doorgaan en heeft nu een goede strijdpartner gevonden in de nieuwe Eurocommissaris Ylva Johansson. "Zij zit er echt bovenop", zei Grapperhaus. De minister vindt dat het internet "steeds meer een bak vuil aan het worden is". Ook daarom zocht hij contact met de techreuzen, verwijzend naar een boek dat hij heeft geschreven over zijn periode als minister.

