Europese toezichthouder positief over nog een coronageneesmiddel

vrijdag 5 maart 2021 , 18:06

AMSTERDAM (ANP) - De Europese toezichthouder voor medicijnen, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), is te spreken over een coronageneesmiddel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Eli Lilly. Dat combineert twee antilichamen voor de behandeling van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Door het middel worden mensen blootgesteld aan minder virusdeeltjes in hun lichaam en lopen ze dus minder risico ernstig ziek te worden.

Landen die bij het EMA zijn aangesloten, waaronder Nederland, kunnen nu plannen maken voor het toedienen van het middel. Daarna kan het middel in Europa worden goedgekeurd.

Eli Lilly heeft twee zogeheten monoklonale antilichamen ontwikkeld. Die hebben de namen bamlanivimab en etesevimab gekregen. Via een infuus worden ze toegediend. In het lichaam moeten ze zich vasthaken aan de uitsteeksels van het coronavirus. Het virus kan die 'spikes' dan niet meer gebruiken om lichaamscellen binnen te dringen. Daarmee kan het zich niet verder verspreiden door het lichaam. Het geneesmiddel kan worden gebruikt voor coronapatiënten die geen extra zuurstof nodig hebben, maar die wel risico lopen in een latere fase heel erg ziek te worden. Het EMA vindt dat het ook mogelijk is om alleen bamlanivimab toe te dienen.

In Europa is tot nu toe één geneesmiddel tegen corona goedgekeurd. Dat is het middel remdesivir. Het EMA kijkt nog naar twee andere geneesmiddelen. Een daarvan is van het Amerikaanse Regeneron. Dat is het middel dat de Amerikaanse ex-president Donald Trump na zijn coronabesmetting kreeg. Ook Regeneron combineert twee antilichamen, die samen het coronavirus in het lichaam te lijf moeten gaan. Bij Regeneron heten die casirivimab en imdevimab. Het andere coronamedicijn dat momenteel wordt bekeken, is regdanvimab van het Zuid-Koreaanse Celltrion.

