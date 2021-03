EU-grenswacht vindt zelf geen bewijs schendingen migrantenrechten

vrijdag 5 maart 2021 , 14:01

© Europese Unie, 2016. Foto: Boryana Katsarova

BRUSSEL (ANP) - Een intern onderzoek van de Europese grens- en kustwacht Frontex heeft geen bewijs opgeleverd voor schending van fundamentele rechten van migranten door het Europese agentschap. De onderzoekscommissie onderzocht meldingen van dertien incidenten. Het bestuur van Frontex, dat is gevestigd in Warschau, krijgt wel een aantal aanbevelingen, onder meer om misstanden in de lidstaten waar de grenswacht werkt te kunnen aankaarten.

Frontex is al een tijd in opspraak. De dienst heeft volgens onder meer internationale onderzoeksjournalisten meermaals weggekeken of zelfs een aandeel gehad in zogeheten 'pushbacks' op zee tussen Griekenland en Turkije. De Griekse kustwacht zou onder de ogen van Frontex op gewelddadige wijze boten met migranten en vluchtelingen hebben teruggestuurd. Ook zijn EU-grenswachters in Hongarije volgens critici geconfronteerd met misstanden rond asielzoekers zonder in te grijpen. Het mandaat van Frontex laat dat nu ook onvoldoende toe, stelt de organisatie.

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) vreest dat Frontex zich te veel laat leiden door de autoriteiten in de betrokken lidstaten. Zo zou de Griekse kustwacht in een geval van een pushback hebben gezegd dat de bootvluchtelingen niet om bescherming vroegen. "Als je een groep mensen in het donker in een dinghy hebt zitten, hoe kun je dan bepalen of het veilig is om ze terug te sturen?" vraagt ze zich af.

Strik is een van de veertien leden en rapporteur van een nieuwe onderzoeksgroep naar het functioneren van Frontex van het EU-parlement. De komende vier maanden gaat de groep zelf aan de slag om de waarheid boven water te halen.

De fraudewaakhond OLAF doet ook onderzoek naar mogelijk wanbeheer bij Frontex, en de Europese Ombudsman is ook met het agentschap bezig.

