Steeds meer EU-landen geven AstraZeneca-vaccin aan ouderen

vrijdag 5 maart 2021 , 10:41

Bron: © European Union, 2020

KOPENHAGEN (ANP/RTR/AFP) - Steeds meer EU-landen geven het coronavaccin van AstraZeneca ook aan ouderen. Buurlanden Duitsland en België besloten daar de afgelopen dagen al toe en inmiddels hebben ook Zweden en Denemarken die stap gezet. In Nederland heeft het ministerie van Volksgezondheid de Gezondheidsraad om advies gevraagd.

De Deense gezondheidsautoriteit kwam vrijdag met een nieuwe aanbeveling over het gebruik van het vaccin. Dat kan ook voortaan worden toegediend aan 65-plussers. Zweden maakte donderdag al de weg vrij voor het vaccineren van mensen van boven de 65, omdat uit nieuw onderzoek zou zijn gebleken dat het middel ook bij ouderen voldoende effectief is.

Veel Europese landen wilden ouderen aanvankelijk niet vaccineren met het middel van AstraZeneca. De achterliggende reden was dat bij de oorspronkelijke studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

Het vaccin wordt in Nederland momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca. Het is nog onduidelijk wanneer de Gezondheidsraad met een nieuw advies komt over het middel.

