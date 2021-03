Litouwen weigert Tichanovskaja uit te leveren aan Wit-Rusland

vrijdag 5 maart 2021 , 13:49

MINSK (ANP/DPA/AFP) - Litouwen weigert om de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja uit te leveren na een verzoek van Wit-Rusland. Tichanovskaja zocht een veilig heenkomen in de EU-lidstaat na de omstreden verkiezingsoverwinning van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

"We kunnen het Wit-Russische regime vertellen dat we eerder de hel zien bevriezen dan dat we nadenken over hun voorstel", aldus de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis. "Litouwen was en is een muur waarachter democratische mensen zich kunnen verschuilen voor vervolging."

Justitie in Wit-Rusland maakte vrijdag bekend dat het buurland is gevraagd om de politica over te dragen. Wit-Rusland wil haar onder meer vervolgen voor "misdrijven tegen de gevestigde orde en de openbare veiligheid".

De politiek onervaren Tichanovskaja deed vorig jaar mee aan de presidentsverkiezingen in plaats van haar echtgenoot, die werd opgepakt. Ze verloor van zittend president Loekasjenko, die volgens officiële cijfers ongeveer 80 procent van de stemmen kreeg. Dat zorgde voor grote maatschappelijke onrust, omdat veel Wit-Russen denken dat is gefraudeerd.

De Wit-Russische autoriteiten zeggen dat Tichanovskaja heeft samengezworen met medewerkers om voor rellen te zorgen en overheidsgebouwen over te nemen in de tweede stad van het land, Gomel. Haar woordvoerder heeft dat tegengesproken en zegt dat de politica alleen vreedzame protestacties steunt.

