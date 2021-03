Premier Australië toont begrip voor op vaccinblokkade Italië

vrijdag 5 maart 2021 , 9:02

CANBERRA (ANP/AFP) - De Australische premier Scott Morrison heeft begrip getoond voor het tegenhouden van een levering van het coronavaccin van AstraZeneca door Italië. Volgens Morrison heeft het Zuid-Europese land de inentingen veel harder nodig dan zijn land.

"Zij zitten in een grote crisis, dat is hier in Australië niet het geval", aldus de premier. "In Italië sterven driehonderd mensen per dag aan het virus. Dus ik kan zeker begrijpen dat er veel angst heerst in Italië en andere Europese landen."

Volgens Morrison waren de 250.000 doses van het vaccin ook niet van enorm groot belang voor het Australische vaccinatieprogramma. "Deze levering hadden we niet meegeteld in onze vaccinatieplanning. Dus wij kunnen gewoon verder gaan."

AstraZeneca levert al geruime tijd minder aan de EU dan is afgesproken. Als een vaccinfabrikant niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen EU-landen en de Europese Commissie de export blokkeren.

