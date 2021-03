België en Duitsland wijzen reisverbodverzet Europese Commissie af

donderdag 4 maart 2021 , 19:02

© Skitterphoto

BRUSSEL (ANP/Belga) - Het verbod op niet-noodzakelijke reizen naar en vanuit België is een proportionele en tijdelijke maatregel om te helpen een derde golf coronabesmettingen in het land te voorkomen. De Belgische autoriteiten antwoorden dat aan de Europese Commissie die zes lidstaten waaronder België en Duitsland maant om zo snel mogelijk hun reisbeperkingen in te trekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie.

Het dagelijks EU-bestuur vroeg België het verbod te vervangen door "meer doelgerichte maatregelen", zoals quarantaine en testen. Die zijn volgens de commissie minder beperkend voor het vrije verkeer in de EU en beschermen ook de volksgezondheid. Ze gaf België tien dagen tijd om te antwoorden.

België stelt dat de maatregel het grensoverschrijdende goederenverkeer niet verstoort en dat er ook uitzonderingen zijn voor grenswerkers, medisch noodzakelijke reizen of wettelijke verplichtingen. Het reisverbod werd eind januari ingesteld om druk reisverkeer in de krokusvakantie te voorkomen maar is verlengd tot 1 april. Zulke reisbeperkingen mogen in principe echter hooguit twee maanden duren.

Ook Duitsland verweert zich tegen de kritiek van het dagelijks EU-bestuur. De ambassadeur bij de Europese Unie heeft woensdag geantwoord dat de beperkingen in stand zullen worden gehouden zo lang dat nodig is in het belang van de volksgezondheid. Duitsland laat sinds half februari vrijwel niemand meer toe uit Tsjechië, Slowakije en Tirol, om de komst van gevaarlijke nieuwe varianten van het coronavirus tegen te gaan. Alleen voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en grenswerkers maakt Duitsland een uitzondering. De andere landen die hun grenzen (deels) hebben afgesloten zijn Hongarije, Denemarken, Zweden en Finland.

