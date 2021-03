EU-wetgeving moet einde maken aan loondiscriminatie in bedrijven

donderdag 4 maart 2021 , 15:45

BRUSSEL (ANP) - Een nieuwe Europese richtlijn moet een einde maken aan loondiscriminatie tussen werknemers die in een bedrijf hetzelfde werk doen. Grotere werkgevers worden in een voorstel van de Europese Commissie verplicht looninformatie jaarlijks te publiceren en mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om vermeende loonongelijkheid aan te vechten en hun gemiste inkomsten terug te vorderen.

Het wetsvoorstel dat loonongelijkheid moet bestrijden bestaat uit twee delen: maatregelen om de lonen in een bedrijf transparant te maken en maatregelen waarmee werknemers discriminatie kunnen aanvechten. Sollicitanten moeten voor het sollicitatiegesprek al te horen krijgen wat hun startniveau en loonvooruitzichten zijn. Werknemers krijgen het recht op informatie over de hoogte van hun loon ten opzichte van het gemiddelde voor hetzelfde werk en uitgesplitst naar man en vrouw.

Het is de werkgever die voortaan moet bewijzen dat er geen discriminatie in het spel is als een werknemer minder verdient dan een collega die hetzelfde werk doet. Meestal gaat het om vrouwen, die gemiddeld in de EU 14 procent minder loon ontvangen dan een gelijkwaardige mannelijke collega. Brussel wil ook dat de EU-lidstaten boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan gelijke beloning houden. De verplichte publicatie in het jaarverslag of op de website van het loonbeleid geldt voor bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers.

Vicevoorzitter Vera Jourová vindt het "de hoogste tijd" dat ervoor wordt gezorgd dat zowel mannen als vrouwen hun rechten kunnen opeisen. "Werkzoekenden en werknemers moeten de wettelijke instrumenten krijgen om een eerlijk salaris te vragen en te weten wat hun rechten zijn en die te claimen. Daarom moeten werkgevers transparanter zijn over hun beloningsbeleid. Geen dubbele standaarden meer, en geen smoesjes."

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA): "Het stigma moet doorbroken worden. Praten over wat jij en wat je collega verdient, zou niet iets gênants moeten zijn. Dit Europese wetsvoorstel is daarbij een enorme steun in de rug."

De FNV is blij met het Europese wetsvoorstel omdat vrouwen er veel sterker door komen staan om ongelijke beloning aan te pakken. In het voorstel hoeven werknemers ook niet op te draaien voor de juridische kosten van de werkgever, mocht de rechter in het nadeel van de werknemer beslissen. Dit verlaagt de drempel voor werknemers om stappen te zetten tegen mogelijk ongelijke beloning, stelt de vakbond.

Het is nu aan het Europees Parlement en de EU-landen om een standpunt in te nemen over het voorstel van de commissie. Daarna kunnen de onderhandelingen over definitieve wetgeving beginnen.

