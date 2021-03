Natuurmonumenten kiest Frans Timmermans als Groenste Politicus

donderdag 4 maart 2021 , 7:00

HILVERSUM (ANP) - Natuurmonumenten heeft Frans Timmermans uitgeroepen tot Groenste Politicus van 2020. De PvdA'er zet zich "onvermoeibaar in om Europa op een groene koers te krijgen", volgens algemeen directeur en juryvoorzitter Marc van den Tweel. "Een immense klus, waar hij zeer gedreven aan werkt."

Timmermans is sinds december 2019 als vicevoorzitter van de Europese Commissie eindverantwoordelijk voor de zogenoemde Green Deal. Dit beleidsinitiatief heeft als voornaamste doelstelling Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Onder leiding van de PvdA'er werden vorig jaar onder andere de biodiversiteitsstrategie 2030 en de Boer-tot-Bord-strategie vastgesteld. Daarin staat onder meer dat 30 procent van Europa’s water- en landoppervlak beschermd gebied moet zijn, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen met de helft gereduceerd moet worden.

De politicus vindt het "heel bijzonder" dat hij de groene eretitel heeft gewonnen. "Het is een mooie erkenning voor de Green Deal en alle mensen in de Europese Commissie die daaraan werken. Ik ben zeer erkentelijk voor deze eer."

Natuurmonumenten prijst sinds 2008 jaarlijks politici die opvallen door 'groen leiderschap'. In voorgaande jaren werd de winnaar soms door het publiek verkozen, maar voor deze twaalfde editie is gebruik gemaakt van een jury van medewerkers van de natuurbeschermingsorganisatie. Vorig jaar was er geen winnaar, omdat volgens Natuurmonumenten niemand "waardig genoeg was voor de titel". Eerder kregen onder anderen Adnan Tekin (PvdA), Carla Dik-Faber (CU), Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Marianne Thieme (PvdD) de titel.

