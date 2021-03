Turkije belemmerde opnieuw handhaving wapenembargo Libië

donderdag 4 maart 2021 , 17:04

BRUSSEL (ANP/DPA) - Turkije heeft opnieuw verhinderd dat de Europese Unie het wapenembargo van de Verenigde Naties tegen Libië handhaaft. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken verbood in februari de doorzoeking van twee koopvaardijschepen waarvan werd vermoed dat er wapens mee werden vervoerd naar het door oorlog verscheurde land in Noord-Afrika.

Beide koopvaardijschepen voeren onder de Turkse vlag. Zodoende mochten de schepen niet worden geïnspecteerd zonder toestemming van de Turkse autoriteiten.

Bij een incident in november eiste Turkije al eens dat Duitse militairen hun inspectie van een Turks containerschip staakten. Ankara beschuldigde Berlijn en de EU toen van illegaal gedrag.

De EU ziet sinds mei vorig jaar toe op de naleving van het wapenembargo op Libië, waar al jarenlang een felle burgeroorlog woedt. Het land is in chaos sinds de dictator Moammar Kaddafi in 2011 werd verdreven en gedood.

In de Libische burgeroorlog steunt Ankara de regering van premier Fayez Serraj, die om de macht strijdt tegen de generaal Khalifa Haftar en diens milities. Turkije vreest dat de EU-operatie op de Middellandse Zee het regime van Serraj fataal zou kunnen verzwakken.

