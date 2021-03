Luchtvaartreizigers mogelijk verwaarloosd door crisisnoodsteun

woensdag 3 maart 2021 , 19:35

Bron: flickr/Alan Light

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartpassagiers zijn mogelijk oneerlijk behandeld op het moment dat Europese regelgevers alles op alles zetten om met noodsteun voor maatschappijen te komen. Daarvoor waarschuwde de financiële waakhond van de Europese Unie.

De Europese Rekenkamer zei woensdag begonnen te zijn met een onderzoek. Daaruit moet naar voren komen of de Europese Commissie de rechten van burgers die met het vliegtuig reisden of een vlucht boekten tijdens de coronacrisis voldoende heeft beschermd.

"In tijden van Covid-19 hebben de EU en de lidstaten een evenwicht moeten vinden tussen het behoud van rechten van passagiers en de ondersteuning van noodlijdende maatschappijen", zei Annemie Turtelboom, die als lid van de Europese Rekenkamer het onderzoek leidt. "Wij moeten nagaan of de rechten van miljoenen reizigers in de EU geen zijdelingse schade hebben opgelopen in de strijd om maatschappijen overeind te houden."

Verschillende maatschappijen weigerden vorig jaar om terugbetalingen te doen nadat de pandemie vele vluchten aan de grond hield. Die zadelden de sector op met een verlies van 150 miljard euro. Door de weigering kwamen ze in aanvaring met de Europese regels die maatschappijen verplicht stelt reizigers te compenseren voor geannuleerde vluchten.

De Britse mededingingsautoriteit onderzoekt of de luchtvaartmaatschappijen de rechten van de consument hebben geschonden door terugbetalingen te weigeren. Een woordvoerder van de Europese Commissie was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

