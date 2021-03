'ECB ziet geen reden tot hard ingrijpen om obligatiemarkt'

woensdag 3 maart 2021 , 18:43

FRANKFURT (ANP) - De top van de Europese Centrale Bank (ECB) ziet in het oplopende rendement op staatsobligaties vooralsnog geen reden tot rigoureus ingrijpen. Hoewel gestegen tarieven het doel van goedkope kredietverstrekking in crisistijd in de weg kunnen zitten, vertrouwen beleidsmakers erop dat ze de markt met woorden kalm kunnen houden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het rendement op staatsobligaties, dat in tegengestelde richting beweegt van de prijzen voor de stukken, loop met name de Verenigde Staten al weken op. De uitverkoop van obligaties wordt ingegeven door de verwachte inflatie als gevolg van de gigantische stimuleringsmaatregelen van de overheid en daaruit voortkomende economische groei.

Ook Europese staatsobligaties bewegen mee, waarbij het rendement op schuldpapieren van Italië en Griekenland het sterkst stijgt. Duitse obligaties bereikten bijna de niveaus die voor het laatst in maart 2020 werden gehaald, toen markten in de ban waren van het begin van de coronapandemie. Dit kan een probleem worden, omdat banken staatsobligaties gebruiken als referentie voor rentetarieven. Duurder krediet kan de stimuleringsacties van de ECB voor economisch herstel dwarszitten.

Volgende week maakt de ECB een nieuw rentebesluit bekend. Vooralsnog ziet de raad van bestuur van de ECB nog niets in het uitbreiden van zijn gigantische opkoopprogramma dat de rentes laag moet houden, aldus functionarissen van de centrale bank tegen Bloomberg.

In publieke optredens van beleidsmakers klinkt die boodschap ook door. Vicepresident Luis De Guindos zei deze week dat het rendement op staatsobligaties weliswaar stijgt, maar dat ze ook van extreem lage niveaus komen. De situatie op financiële markten is volgens hem ook "kalm" doordat de verschillen tussen de prijzen voor obligaties van afzonderlijke eurolanden niet zorgwekkend groot is.

Jens Weidmann, die namens de Duitse Bundesbank in de raad van bestuur van de ECB zit, zei zich ook geen zorgen te maken om de dalende prijzen en stijgende rendementen op obligaties. "We willen financiering gunstig houden voor de niet-financiële sector, dan kijk je niet alleen naar leenkosten voor overheden. Het is veel een breder geheel."

