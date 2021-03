Londen meldde veroordelingen moordenaars niet aan EU-landen

dinsdag 2 maart 2021 , 15:18

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft 112.490 veroordelingen van mensen afkomstig uit EU-landen niet doorgegeven, meldt de Britse krant The Guardian. In 109 gevallen gaat het om veroordelingen voor moord en in 81 gevallen om verkrachting.

Volgens de Britse politie komt dat door fouten in het computersysteem. De fouten werden in 2015 opgemerkt en toen was het al drie jaar aan de gang. Als toenmalig EU-lidstaat was het VK wel verplicht andere lidstaten op de hoogte te stellen.

Er werd een plan opgesteld, maar de Britse overheid besloot uiteindelijk om er niets aan te doen, om geen imagoschade op te lopen. Ook in 2017 is er gepoogd om het systeem te verbeteren, maar dat werd uitgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft The Guardian. De Britse politie bleef aandringen bij de regering op het aanpakken van de fouten, maar pas in 2020, toen The Guardian er voor het eerst over schreef, werd er actie ondernomen.

Volgens afspraken binnen de Europese Unie moeten landen elkaar informeren als een inwoner van het ene land een misdaad begaat in het andere. Het systeem zorgde ervoor dat het niet altijd door kon worden gegeven als iemand een dubbele nationaliteit had of geen vingerafdrukken had afgegeven. In tientallen gevallen werden ook verkeerde landen van afkomst ingevuld. Zo zouden een aantal veroordeelde Polen volgens de politierapporten van de Pitcairn Eilanden komen en mensen uit Wakefield, West Yorkshire werden opgegeven als inwoners van Wake Eiland, in de Stille Oceaan.

