Verkiezingsprogramma's over EU vol 'luchtkastelen' aldus Follow The Money

dinsdag 2 maart 2021 , 12:49

© © Camilla van Kooten

DEN HAAG (PDC) - Politieke partijen doen in hun programma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart beloftes over de EU die onhaalbaar zijn, aldus een analyse van Follow the Money (FTM). FTM heeft de verkiezingsprogramma's onderzocht en getoetst op juridische en politieke haalbaarheid. De programma's zouden verder vol staan met feitelijke onjuistheden en voorstellen die al uitgevoerd zijn.

Een spraakmakend voorbeeld is de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement naar Straatsburg. Zes Nederlandse partijen zeggen af te willen van dit 'verhuiscircus'. Dit is volgens FTM echter een loze belofte, aangezien dit maandelijks proces verankerd is in het EU-verdrag. Een wijziging van dit verdrag vereist toestemming van Frankrijk, maar niks wijst op Franse steun voor dit voorstel.

Andere voorbeelden van plannen die door FTM als onhaalbaar worden bestempeld zijn de mini-Schengenzone van de VVD, de belasting op flitskapitaal van Groenlinks, de salaris verlaging van Europarlementariërs van de PVV, en voorstellen van verschillende partijen voor het afschaffen van het vetorecht op beleidsterreinen als belastingheffing en buitenlandbeleid.

Bron: Follow the Money

