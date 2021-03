Rechter Polen heeft EU-recht aan zijn kant in strijd met regering

dinsdag 2 maart 2021 , 11:47

LUXEMBURG (ANP) - De Europese rechter schiet Poolse rechters te hulp in hun verzet tegen de groeiende invloed van de politiek op de rechtspraak. De Poolse rechter kan met Europese rugdekking een streep zetten door benoemingsregels die de greep van de Poolse regering op de hoge raad vergroten. Als die inderdaad vragen oproepen over de onafhankelijkheid van de hoge raad, dan moet de Poolse rechter ze aan de kant schuiven, vindt het Europees Hof van Justitie.

Dat is een tegenslag voor de Poolse regering. De regering in Warschau probeert volgens veel Poolse rechters en de Europese Commissie al jaren de rechterlijke macht naar haar hand te zetten. De hoge raad, met het laatste woord in civiele en strafzaken, geldt als een van de laatste bastions daartegen. Maar in 2018 gaf de regering de benoeming van nieuwe leden van die raad helemaal in handen van de raad voor de rechtspraak, die aan haar leiband loopt. De rechter mocht zulke benoemingen niet meer toetsen.

De hoogste Poolse bestuursrechter moet die nieuwe regels naast zich neerleggen als daardoor niet langer verzekerd is dat de rechter onafhankelijk zijn werk kan doen, heeft het Europees hof nu bepaald in antwoord op vragen van die bestuursrechter. Dan gaan de EU-regels boven de nieuwe Poolse regels en moet hij benoemingen desgevraagd gewoon tegen het licht blijven houden.

