EU en VS gaan Rusland sancties opleggen wegens vergiftiging Navalny

maandag 1 maart 2021 , 16:52

Bron: WikiMedia/Meghas

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Verenigde Staten gaan Rusland sancties opleggen voor het vergiftigen en opsluiten van de prominente oppositieleider Aleksej Navalny, zeggen regeringsbronnen tegen CNN. Dat zou de eerste stap zijn van de Amerikaanse president Joe Biden tegen het Kremlin.

Over de details van de maatregelen, die momenteel worden voorbereid, is nog weinig bekend. De bronnen zeggen dat de sancties deze week worden opgelegd in overeenstemming met de Europese Unie, die ook met sancties zal komen. Europese bronnen melden dat vier Russische functionarissen worden gestraft.

De Amerikaanse regering weigerde eerder, onder leiding van toenmalig president Donald Trump, Rusland sancties op te leggen voor de vergiftiging van Navalni. Volgens de bronnen wil Biden met zijn besluit een "sterke boodschap" overbrengen. Mogelijk volgen binnenkort meer stappen.

Navalny werd in augustus vorig jaar vergiftigd met een zenuwgif dat in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Nadat hij op 17 januari na zijn behandeling in Duitsland terugkeerde in Rusland, werd hij direct gearresteerd. Door zijn verblijf in het buitenland kon hij zich niet houden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij zit nu een celstraf van 2,5 jaar uit in een strafkolonie op zo'n 200 kilometer ten oosten van Moskou.

