EMA is positief over 'Trumps' coronageneesmiddel

AMSTERDAM (ANP) - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is positief over een middel dat coronapatiënten misschien kan helpen genezen. Het gaat om een therapie van het Amerikaanse Regeneron en het Zwitserse Roche. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump kreeg dat middel toen hij het coronavirus had opgelopen.

EMA meldde vrijdag dat het middel kan worden toegediend aan coronapatiënten die geen extra zuurstof nodig hebben en die een groot risico lopen zieker te worden. "Het agentschap concludeert dat de combinatie bekend als REGN-COV2 kan worden gebruikt."

Regeneron en Roche willen de middelen casirivimab en imdevimab combineren om samen de strijd aan te gaan met het virus in het lichaam. Casirivimab en imdevimab zijn zogeheten monoklonale antilichamen. Dat zijn kunstmatige eiwitten die zich hechten aan virusdeeltjes, zodat het lichaam ze herkent en opruimt.

Het EMA was begin februari met een zogenoemde rolling review van het middel begonnen. Daarbij kijken de inspecteurs alvast mee bij de experimenten met het middel, over de schouders van de ontwikkelaars. Ze kunnen de therapie dan eerder beoordelen, waardoor die na goedkeuring sneller op de markt kan worden gebracht. De eerstvolgende stap is het aanvragen van een marktvergunning. Dan komt het EMA met een positief of negatief oordeel over het middel. Daarna is het aan de Europese Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht.

