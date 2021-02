'EMA keurt op 11 maart coronavaccin Janssen goed'

vrijdag 26 februari 2021 , 12:39

Bron: © European Union, 2020

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goed, zeggen bronnen binnen de Europese Unie tegen persbureau Bloomberg. Volgens een van de EU-medewerkers is het EMA ook in gesprek over het goedkeuren van het Russische vaccin Spoetnik-V.

De Europese Commissie liet donderdag weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. De EU heeft afspraken met de farmaceut om 200 miljoen doses te kopen, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

De Verenigde Staten keuren vrijdag waarschijnlijk het middel van Janssen goed. Voor zowel de EU als de VS zou dat het vierde goedgekeurde coronavaccin zijn, na Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

Terug naar boven