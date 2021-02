Initiatief voor EU-lidmaatschap in de Grondwet gesneuveld

vrijdag 26 februari 2021 , 8:55

DEN HAAG (PDC) - Het voorstel om het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) op te nemen in de Nederlandse Grondwet is gesneuveld in de Tweede Kamer. Het voorstel werd alleen gesteund door D66, Groenlinks en 50PLUS.

Het initiatief werd ingediend door Kees Verhoeven en Rob Jetten van D66, en had het doel om een "ondoordacht" uittreden uit de EU te voorkomen. De aanleiding van het voorstel voor de D66'ers was het 'brexit' referendum in het Verenigd Koninkrijk en de daaropvolgende uittreding van het land uit de EU.

Uit het debat over het voorstel op 11 februari was het al duidelijk geworden dat er geen meerderheid was voor het voorstel in de Tweede Kamer. In zeventien andere Europese landen is het EU-lidmaatschap wel opgenomen in de Grondwet.

Bron: Tweede Kamer

