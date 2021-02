AstraZeneca: Britten kochten zich in Nederlandse vaccinfabriek in

donderdag 25 februari 2021 , 17:46

BRUSSEL (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk stak al heel vroeg geld in het bedrijf in Leiden dat coronavaccins maakt voor AstraZeneca. Het land verzekerde zich zo van de levering van vaccins, zegt AstraZeneca-topman Pascal Soriot. Die afspraken waren er dus veel eerder dan met de EU, suggereerde hij. Brussel viste achter het net toen de productie elders haperde.

Niettemin gaat het overgrote deel van de coronavaccins die AstraZeneca in de Europese Unie maakt naar de EU-landen, verzekerde Soriot donderdag het Europees Parlement. Ook die van het Leidse Halix.

Europarlementariërs hebben daarover twijfels omdat de vaccinfabrikant veel minder levert aan de EU dan afgesproken, terwijl bijvoorbeeld de aanvoer naar het Verenigd Koninkrijk niet stokte. Ze verdenken het Brits-Zweedse bedrijf ervan de Britten voor te trekken en in de EU gemaakte vaccins naar het Verenigd Koninkrijk te verschepen.

Europarlementariër Esther de Lange vroeg Soriot of de Nederlandse fabriek die voor AstraZeneca draait, al eerder had afgesproken vaccins aan het VK te leveren. De Britse regering heeft inderdaad al "heel vroeg" geld gestoken in Britse en Nederlandse fabrieken, antwoordde de topman. Die contracten lagen er al toen AstraZeneca in april in het project stapte. Hij legde niet uit hoe het bedrijf in augustus dan toch kon afspreken met de Europese Commissie dat Halix voor de EU zou draaien.

Soriot zei "teleurgesteld" te zijn dat de productie en dus de levering van zijn coronavaccin aan de Europese Unie tegenvalt. "Net als jullie".

AstraZeneca meldde de afgelopen weken tegenslag na tegenslag. In de eerste drie maanden van dit jaar moest de EU het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen en eigenlijk nog heel wat meer. De productie in het tweede kwartaal dreigt ook fors tegen te vallen, bleek maandag. Het bedrijf staat er in Brussel sindsdien niet erg goed op.

Soriot is er niettemin "van overtuigd" dat de productie in de lente op gang komt. Het bedrijf zal nauw samenwerken met de Europese Commissie om dat voor elkaar te krijgen, zegt hij.

