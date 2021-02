Voorzitter EU-parlement bepleit Europees gezondheidsbeleid

donderdag 25 februari 2021 , 16:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Gezondheidsbeleid moet een Europese bevoegdheid worden. De coronapandemie maakt duidelijk dat een gegarandeerd, effectief Europees antwoord nodig is en beleid op Europees niveau niet langer taboe mag zijn, heeft de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli de 27 EU-leiders inclusief premier Mark Rutte aan het begin van hun videotop voorgehouden. Hij bepleit een aanpassing van de EU-verdragen om dit mogelijk te maken. Nu is de gezondheidszorg in de EU nog een nationale bevoegdheid.

"Belangrijke beslissingen over de levering van apparatuur en vaccins, onderzoek en productie, regelingen voor personenverkeer of het openen en sluiten van onze grenzen kunnen alleen op Europees niveau naar behoren worden genomen", betoogde de Italiaan. "De les die de pandemie ons heeft geleerd is dat er geen weg terug is. Dat zou een vergissing zijn, een verspilling van energie, en dat zou ons slecht uitgerust laten voor toekomstige uitdagingen. Onze taak is nu een Europees gezondheidsbeleid te ontwikkelen, en duidelijke bevoegdheden toe te wijzen aan de EU-instellingen."

De EU-leiders bespreken voor de tweede keer dit jaar over de coronacrisis. Op de agenda staan het versnellen van het vaccinatie-, autorisatie- en productieproces. Daarnaast bespreken de 27 de nieuwe varianten van het coronavirus, reisbeperkingen, inentingsbewijzen en internationale solidariteit.

