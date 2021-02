Primeur EU-hof: nalatige lidstaat krijgt boete en dwangsom

donderdag 25 februari 2021 , 15:16

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Hof van Justitie heeft voor het eerst een EU-lidstaat veroordeeld tot een boete plus een dwangsom voor het niet omzetten van een EU-richtlijn in nationale wetgeving. Spanje moet per direct 15 miljoen euro op de rekening van de Europese Commissie storten. Daarnaast stelde het hof een dwangsom in van 89.548,20 euro voor elke dag dat de wet in het land nog steeds niet is aangepast.

Het hof heeft de afgelopen jaren wel een paar keer een lidstaat een boete gegeven, of een dwangsom opgelegd, voor het niet omzetten van een richtlijn, maar nog nooit een EU-land beide strafmaatregelen tegelijk opgelegd, en bovendien na een snelle procedure.

De Europese Commissie was in 2019 naar het hof gestapt vanwege een richtlijn die de privacy van EU-burgers moet beschermen bij de verwerking en uitwisseling door de autoriteiten van hun persoonsgegevens bij een strafonderzoek, vervolging of veroordeling. Het dagelijks EU-bestuur begon de rechtszaak na vele waarschuwingen aan het adres van de Spaanse regering en al meer dan een jaar nadat de datarichtlijn uiterlijk had moeten zijn omgezet in nationaal recht.

