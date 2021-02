Advies aan EU-hof: Hongarije moet 'anti-Soroswet' intrekken

donderdag 25 februari 2021 , 15:06

LUXEMBURG (ANP) - Hongarije mag mensen of organisaties die migranten helpen met hun asielaanvraag niet vervolgen. De zogenaamde anti-Soroswet moet van tafel, vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie.

Hongarije wil niet alleen migranten die via een ander EU-land zijn gereisd naar dat land terugsturen, zoals alle lidstaten mogen doen. Maar ook migranten die reizen via bijvoorbeeld Servië, zoals het leeuwendeel van de asielzoekers dat in Hongarije aankomt. Wie zulke migranten helpt om toch een verblijfsvergunning aan te vragen, is in Hongarije strafbaar.

Daarmee schendt de regering van premier Viktor Orbán de EU-regels, vindt de advocaat-generaal van het hof in Luxemburg. Hulporganisaties hoeven immers niet al vooraf te beoordelen wie er recht heeft om te mogen blijven. Dat is nu juist de taak van de instanties, en niet startpunt maar uitkomst van de procedure. Ook mag Hongarije mensen en organisaties niet bestraffen voor het bepleiten van soepeler asielregels.

Hongarije doet er alles aan om migranten zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Het land is daarvoor al meermaals door de Europese Commissie en de Europese rechter op de vingers getikt. Volgens Orbán is Brussel in de ban van de miljardair en activist George Soros, die juist veel migranten naar Europa zou willen halen. Orbán en zijn medestanders voeren een kruistocht tegen de Hongaarse Amerikaan en noemden de omstreden asielwet naar hem.

Het Europees Hof buigt zich nu over het advies van de advocaat-generaal over de Hongaarse wet. Het volgt zijn advies niet altijd, maar wel vaak.

